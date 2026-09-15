Comas: policía abate a presunto delincuente durante intervención

Un presunto delincuente murió tras recibir un disparo durante una intervención policial en la avenida González Prada, en Comas. Según información preliminar, el fallecido fue identificado como Fernando Coleto, de 31 años, quien se encontraba a bordo de un mototaxi rojo junto a otro sujeto. Ambos habrían estado merodeando la zona de dos condominios, aparentemente buscando vehículos para sustraer autopartes.

La presencia de los sospechosos fue advertida por vecinos, quienes alertaron a los agentes de la comisaría de Santa Luzmila. Cuando los policías intentaron intervenirlos, ambos habrían intentado escapar a bordo del mototaxi y, de acuerdo con el parte policial, habrían tratado de embestir a uno de los efectivos. Ante esta situación se produjeron disparos y uno de los proyectiles impactó a Coleto, quien falleció producto de sus heridas.

El fallecido registraba 13 denuncias por delitos vinculados al robo y hurto agravado, según la información proporcionada durante la cobertura. Vecinos de la zona señalaron además que los robos de autopartes son frecuentes, especialmente durante la noche, y relataron haber sufrido el hurto de espejos y otras piezas de sus vehículos. La situación había generado preocupación entre los residentes.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La Policía inició las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el disparo y establecer responsabilidades. Mientras tanto, los vecinos pidieron mayor vigilancia en el sector debido a los reiterados robos de autopartes. El otro sujeto que se encontraba en el mototaxi habría logrado escapar y es buscado por las autoridades.