Óscar Arriola participa en su última actividad pública como comandante general de la PNP

El general de la Policía Óscar Manuel Arriola Delgado participó en una de sus últimas actividades públicas como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), durante una ceremonia realizada en la Plaza Mayor con motivo del décimo aniversario de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

La actividad coincidió con el 78 aniversario de la desaparecida Policía de Investigaciones del Perú (PIP), institución cuya creación se conmemora cada 15 de septiembre. Durante la ceremonia, Arriola saludó a los asistentes y se dirigió a los agentes que integran las nueve direcciones de la Dirnic. En su discurso destacó el legado de la antigua Policía de Investigaciones y su aporte a la lucha contra el crimen.

SOBRE CAPTURA DE 'JHONSSON PULPO'

Arriola también hizo una referencia a la reciente captura de Jhonsson Smith Cruz Torres, a quien identificó como alias “Jota” o “Narizón” y señaló como jefe de una organización criminal de alcance transnacional.

El comandante general sostuvo que la captura del investigado no habría recibido la difusión que, a su consideración, correspondía. La detención de Cruz Torres forma parte de las investigaciones relacionadas con actividades criminales atribuidas a dicha organización.

La ceremonia contó además con la participación de exministros del Interior, entre ellos Gastón Rodríguez y Vicente Tiburcio, así como del senador Marco Miyashiro. La actividad se realizó un día antes de la ceremonia de relevo del cargo de comandante general de la PNP, prevista para el 16 de septiembre en Puente Piedra.