SJM: desatan violenta pelea dentro de restaurante y destrozan mobiliario

Una violenta pelea fue registrada al interior de un restaurante ubicado en la cuadra cuatro de la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores. Las imágenes muestran a un grupo de personas enfrentándose a golpes, lanzando botellas y utilizando sillas y mesas durante la gresca, que terminó con parte del mobiliario del establecimiento destruido.

Según el parte policial y los testimonios recogidos, los involucrados serían simpatizantes de diferentes partidos políticos que ya habrían tenido enfrentamientos verbales días antes. El conflicto habría comenzado en las afueras del local y posteriormente el grupo ingresó de manera abrupta, agrediendo a algunos comensales que se encontraban comiendo.

La situación generó momentos de pánico, especialmente porque había niños dentro del restaurante. De acuerdo con una de las comensales, los padres tuvieron que llevarlos hasta la zona de la cocina para protegerlos de las sillas y mesas que eran lanzadas durante la pelea. Algunos clientes habrían recibido golpes en el rostro y distintas partes del cuerpo.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Los trabajadores del establecimiento aseguraron encontrarse atemorizados y señalaron que, antes del ingreso al local, los agresores habrían amenazado con un arma de fuego a las personas que se encontraban comiendo. El caso fue denunciado en la comisaría de Pamplona y la Policía ya inició las investigaciones. Los comensales y el propietario del restaurante también presentaron denuncias y pidieron mayor seguridad en la zona.