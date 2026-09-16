Detectan dispositivo clandestino de internet cerca del penal Castro Castro

Un operativo conjunto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Policía y el Ministerio Público permitió detectar un dispositivo instalado en un cerro cercano al penal Castro Castro, que habría proporcionado conexión a internet a internos del establecimiento penitenciario.

El equipo fue ubicado en una zona elevada próxima al centro penitenciario, declarado en emergencia. Según la explicación brindada durante la intervención, la infraestructura permitía generar conectividad inalámbrica hacia el interior del penal y facilitar el uso de dispositivos móviles.

El especialista del Ministerio de Transportes y Comunicaciones explicó que el sistema estaba compuesto por una bandeja de empalme de fibra óptica, un media converter, un switch y un módem router, elementos que permitían establecer la conexión y transmitir la señal de manera inalámbrica.

Las autoridades señalaron que este tipo de infraestructura puede ser utilizada para facilitar comunicaciones desde el interior de los penales, entre ellas llamadas y mensajes mediante aplicaciones como WhatsApp. Estas comunicaciones han sido vinculadas durante la intervención con actividades de extorsión, según lo expuesto por las autoridades.

Tras la detección, los equipos fueron incautados y retirados en una acción coordinada entre la Policía, el Ministerio Público y el MTC, con el objetivo de desactivar el servicio de comunicación instalado de manera clandestina.

El especialista explicó además que quienes instalan este tipo de infraestructura requieren conocimientos técnicos y suelen colocar los equipos en lugares de difícil acceso o incluso mimetizarlos dentro de viviendas para dificultar su ubicación. Sin embargo, señaló que el personal especializado y el equipamiento utilizado permiten rastrear la fuente de la señal.

Las autoridades no descartaron que puedan existir otros dispositivos similares en diferentes puntos, por lo que los operativos de detección forman parte de las acciones destinadas a identificar y erradicar conexiones ilegales asociadas a comunicaciones desde establecimientos penitenciarios.