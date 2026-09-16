Bandas criminales usarían drones para vigilar y seguir a sus víctimas

Los drones cuentan con tecnología que permite transmitir imágenes en vivo, grabar videos y enviarlos posteriormente a través de aplicaciones como WhatsApp. Estas características habrían permitido registrar movimientos relacionados con el secuestro de un empresario y otros hechos investigados.

César Vilcas, instructor de la empresa Droners, explicó que existen drones pequeños, de aproximadamente 250 gramos, que ofrecen buena calidad de imagen. También hay equipos más grandes y costosos, algunos utilizados incluso para producciones audiovisuales.

Los precios pueden variar según sus características. Algunos equipos parten desde los 1,500 soles, mientras que los modelos más avanzados pueden costar hasta 10 mil soles. También existen drones con cámaras térmicas para realizar seguimientos durante la noche.

DISTANCIA

Respecto al alcance, determinados equipos pueden llegar hasta los 25 kilómetros en espacios abiertos, aunque edificios, viviendas y antenas pueden reducir esta distancia. Su autonomía puede alcanzar los 50 minutos, aunque en condiciones reales suele ser menor. El especialista señaló que, para mantener una transmisión durante un seguimiento, los operadores también pueden recurrir a conexiones de internet satelital.