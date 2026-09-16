Dos policías motorizados resultan heridos tras ser impactados por camioneta en Magdalena

Dos agentes policiales motorizados resultaron heridos luego de ser impactados por una camioneta en el cruce de la avenida Brasil con el jirón Bolognesi, en Magdalena del Mar.

Según el reporte, la camioneta habría cruzado la luz roja cuando los efectivos atravesaban la intersección. Debido al fuerte impacto, ambos policías salieron despedidos varios metros y quedaron tendidos sobre el pavimento.

Los agentes fueron auxiliados por vecinos y transeúntes y posteriormente trasladados al Hospital de la Policía, donde permanecen recuperándose de las lesiones sufridas. En tanto, el conductor de la camioneta fue trasladado a la comisaría de Magdalena, donde permanece detenido mientras se realizan las diligencias correspondientes.

HECHO NO ES AISLADO

Una cámara de seguridad ubicada frente al cruce habría registrado el momento del accidente y será revisada como parte de las investigaciones. Vecinos de la zona señalaron que en este cruce se registran constantes accidentes y pidieron a los conductores respetar las señales de tránsito.