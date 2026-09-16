Willy Cruz habla tras robo de instrumentos a orquesta Impacto de Pomapata

La orquesta Impacto de Pomapata fue víctima del robo de sus instrumentos musicales, luego de que delincuentes ingresaran durante la madrugada a la cochera del hotel donde la agrupación se hospedaba, en la zona del óvalo de Infantas, en Los Olivos. Según contó su líder, Willy Cruz, el hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando tres sujetos llegaron a bordo de un station wagon amarillo y se dirigieron directamente hacia el vehículo de la agrupación.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, los delincuentes habrían actuado rápidamente y cargaron los instrumentos para luego escapar. Cruz señaló que la puerta de la cochera permanecía abierta durante todo el día y que no había personal de seguridad vigilando las instalaciones. Además, indicó que la placa del vehículo utilizado por los sujetos habría sido cubierta con pintura negra, dificultando su identificación.

El músico expresó sus sospechas sobre un posible dato proporcionado desde el propio establecimiento, debido a que los delincuentes fueron directamente hacia su vehículo. Contó que horas antes un trabajador del hotel le pidió mover la unidad y que, posteriormente, la misma persona les avisó que sus compañeros estaban abajo porque alguien se llevaba sus pertenencias. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a la versión del afectado y deberán ser esclarecidas mediante la investigación policial.

CANCELARON CONCIERTOS

Tras el robo, la orquesta tuvo que cancelar compromisos que tenía programados, debido a que se quedó sin instrumentos. Willy Cruz señaló que inicialmente buscó conversar con los trabajadores del hotel para intentar alcanzar un acuerdo, mientras espera que las autoridades investiguen el caso y logren identificar a los responsables. Las imágenes de seguridad muestran los rostros de algunos de los sujetos involucrados y podrían convertirse en una pieza clave para las diligencias.