Así fue el seguimiento que hicieron “Los Pulpos” a empresario secuestrado

Nuevas imágenes incorporadas a la investigación por el secuestro y posterior asesinato de un empresario en Trujillo revelan que la organización criminal “Los Pulpos” habría utilizado un dron para seguir a su víctima. Según la tesis fiscal expuesta durante la audiencia en la que se solicita prisión preventiva para los investigados, el dispositivo registró el desplazamiento de un grupo de cinco personas desde su llegada a una discoteca hasta el punto donde fueron interceptadas.

El seguimiento aéreo habría continuado durante todo el trayecto y, posteriormente, durante el desarrollo de la operación criminal. De acuerdo con la Fiscalía, el dron realizaba constantes paneos de las calles y avenidas cercanas para detectar la posible presencia de efectivos policiales o militares que pudieran poner en riesgo el secuestro. Las imágenes, además, habrían sido transmitidas en tiempo real a integrantes de la organización.

La Fiscalía sostiene que parte de este material fue encontrado en un teléfono celular incautado durante la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres y otros investigados en Bolivia. Uno de los equipos pertenecía, según la investigación, a Gabriel Mendocilla y contenía las imágenes grabadas por el dron, así como una denominada “prueba de vida” en la que se observa al empresario maniatado y con los ojos cubiertos, mientras pide a sus familiares cumplir con el pago exigido por sus captores.

CONTINÚAN DILIGENCIAS

El uso de esta tecnología es ahora parte de las diligencias para determinar quién operaba el dron y qué otros integrantes de la organización participaron en el seguimiento. Los investigados y sus abogados todavía no habían dado su versión sobre estas imágenes al momento de la audiencia. La Fiscalía continúa reuniendo elementos mientras se evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra más de diez personas vinculadas al caso.