Así va la intención de voto para la alcaldía en distritos de Lima

Los resultados de un estudio de intención de voto para las alcaldías de ocho distritos de Lima Metropolitana muestran escenarios distintos y, en algunos casos, disputados. En Santa María del Mar, Roselia Amuruz aparece en el primer lugar con 33.3%, seguida por el candidato de Alianza para el Progreso con 14.7% y el Partido Popular Cristiano con 10%. Sin embargo, el 42% de los encuestados aún no sabe o no precisa por quién votará.

En San Luis, Ricardo Castro, de Somos Perú, registra 23.6%, mientras María López Solano, de Renovación Popular, alcanza 20%. En San Juan de Miraflores, Dante Mendieta, de Alianza para el Progreso, figura con 37%, seguido por Karina Leandro Melgarejo, de Renovación Popular, con 12%, y Eloy Chávez Hernández con 10%. El estudio señala además que una parte importante del electorado todavía permanece indecisa.

En Cieneguilla se registra un empate técnico entre Tensi de Chávez, de Podemos Perú, con 24.3%, y Edwin Suiati, de Somos Perú, con 22%. En Lurigancho-Chosica, Alfredo Mujica Pastrana, de Juntos por el Perú, alcanza 20.3%, seguido por Luis Bueno con 11.3%. Mientras tanto, en Pachacámac, Guillermo Pómez, de Somos Perú, llega a 35.3%, seguido por Jorge Ardiles, del Partido Morado, con 10%. En estos distritos también destaca el elevado porcentaje de electores indecisos.

SITUACIÓN EN PUEBLO LIBRE

En Pueblo Libre, Jonel Guía, de Somos Perú, registra 28.7%, seguido por Cecilia Costa, de Renovación Popular, con 21%. En Jesús María, Jorge Quintana, de Acción Popular, obtiene 19%, Daniel Le 17.3%, Enrique Crospoma 16.7% y Luis Reati, de Somos Perú, 15.3%, configurándose un empate técnico entre los cuatro primeros. El estudio comprende 2,200 encuestados y se anunció que próximamente se realizará un simulacro con cédula de votación para conocer cómo se distribuirían las preferencias al momento de votar.