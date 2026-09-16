Llamadas comerciales deberán identificarse con el prefijo 500 a nivel nacional

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estableció el uso del prefijo 500 para identificar las llamadas telefónicas con fines comerciales, publicitarios y de ventas. La medida busca que los usuarios puedan reconocer este tipo de comunicaciones antes de responder y reducir las llamadas no deseadas que actualmente reciben desde números desconocidos.

Patricia Díaz Subilluz, directora general de Programas y Proyectos de Comunicaciones del MTC, explicó que las empresas operadoras tendrán un plazo de hasta 180 días para implementar la nueva numeración. Cada línea de nueve dígitos perteneciente a la serie 500 deberá ser registrada por las operadoras, que informarán al ministerio qué empresa está utilizando cada número para realizar comunicaciones publicitarias.

La disposición también alcanzará a las empresas que utilicen servicios de call center para contactar a sus clientes. En estos casos, el centro de llamadas deberá emplear el número 500 asignado a la empresa que realiza la publicidad. Mientras que el MTC supervisará el cumplimiento de las obligaciones de las operadoras, las empresas que realicen publicidad sin respetar las disposiciones podrán ser objeto de acciones dentro del marco de protección al consumidor, competencia que corresponde al Indecopi.

LÍNEAS FIJAS Y MÓVILES

El registro incluirá líneas fijas y móviles a nivel nacional y permitirá identificar progresivamente qué empresa se encuentra detrás de cada número. Los usuarios que reciban llamadas comerciales desde números que no correspondan al prefijo establecido podrán reportarlas ante Indecopi. La norma será evaluada después de 18 meses para determinar su efectividad y definir eventuales medidas adicionales. El sistema no comprende llamadas de cobranza, reclamos u otras comunicaciones que no tengan finalidad publicitaria.