Vecinos de SJM instalan mil 200 cámaras por seguridad en sus calles

Los vecinos de Pamplona Baja y la urbanización 13 de enero, en San Juan de Miraflores (SJM), han instalado por su propia cuenta una red de 1,200 cámaras de videovigilancia para frenar la delincuencia en sus calles.

Este proyecto comunitario comenzó hace aproximadamente una década, exactamente hace 9 años, por iniciativa un grupo de diez familias de la zona.

En la actualidad esta red de seguridad ciudadana cubre puntos críticos del distrito y opera desde una central de monitoreo autogestionada en una vivienda, donde los propios residentes organizan turnos voluntarios para vigilar las pantallas sus calles.

Impacto visual y seguridad

Con esta iniciativa los vecinos, buscan generar un impacto visual para que los delincuentes sepan que sus calles están controladas, logrando además registrar robos al paso para ayudar a identificar a los criminales.

Cabe señalar que todo el equipamiento, cableado e infraestructura fue costeado íntegramente con los recursos de los vecinos organizados.