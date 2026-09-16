Jenss Lara revela infierno que vivió durante su secuestro a manos de “Los Pulpos”

El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla relató ante la Fiscalía los momentos de terror que vivió durante su secuestro, atribuido a integrantes de la organización criminal Los Pulpos. Según su testimonio, fue interceptado junto a sus acompañantes y trasladado contra su voluntad, luego de que los delincuentes confirmaran su identidad. Durante el cautiverio permaneció vendado, con la boca cubierta y las manos esposadas hacia atrás, lo que le provocó dificultades para respirar.

En la audiencia, el Ministerio Público explicó que los captores tuvieron que suministrarle oxígeno debido a la asfixia que sufrió. El expediente también señala que los delincuentes utilizaron una hoja de bisturí para amenazarlo y exigirle el pago del rescate. Lara aseguró que le advirtieron que, si no cumplía con sus demandas, le cortarían los dedos e incluso le pidieron que eligiera de qué mano realizarían la mutilación.

La Fiscalía presentó además videos recuperados de los teléfonos de los investigados, considerados como pruebas de vida. En uno de sus relatos, Lara contó que recibió un plazo hasta el mediodía bajo la amenaza de que le cortarían los dedos. Posteriormente, los secuestradores volvieron a grabarlo para que asegurara que los tenía completos. Tras pasar toda la madrugada retenido y recibir únicamente agua, sus captores comenzaron a vestirlo y le dijeron que aparentemente saldría con vida.

“LOS PULPOS” Y OTRAS INVESTIGACIONES

Durante la audiencia también se abordaron otras investigaciones vinculadas a Los Pulpos y a su presunto cabecilla, Jhonsson Smit Cruz Torres, actualmente detenido en la Dircote. Según lo expuesto por la Fiscalía, en estos casos se habría identificado un patrón similar: sujetos que se hacen pasar por policías para interceptar a sus víctimas y posteriormente secuestrarlas. Lara señaló además que uno de sus interlocutores le dijo que la organización no tenía problemas con él ni con su familia, pero que esta vez “les había tocado aportar”.