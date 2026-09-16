Alias “Jolín” es incluido en el sistema de recompensas y ofrecen S/300 mil por su captura

Jolín Bazán, alias “Jolín”, fue incluido formalmente en el sistema de recompensas del Ministerio del Interior. Por información que permita contribuir con su captura, las autoridades ofrecen una recompensa de 300 mil soles.

Bazán es señalado como presunto cabecilla de "La Nueva Jauría", organización criminal que opera principalmente en La Libertad. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia y registra una requisitoria por el presunto secuestro agravado del empresario Manuel Rodríguez, ocurrido en 2022.

BRAZO ARMADO DE "JHONSSON PULPO"

Según información policial, alias “Jolín” habría sido anteriormente brazo armado de Jhonsson Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”. Posteriormente, ambos habrían tomado caminos distintos, lo que habría generado un enfrentamiento entre sus organizaciones.

De acuerdo con la información difundida, Bazán habría asumido el liderazgo de la organización desde hace aproximadamente cuatro o cinco años y estaría vinculado al control de actividades ilícitas y ataques.

La inclusión de alias “Jolín” en el Programa de Recompensas fue aprobada por la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad del Ministerio del Interior, como parte de las acciones para promover la colaboración ciudadana en la ubicación de personas requeridas por la justicia.