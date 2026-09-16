SJL: padres no puede recoger medicinas de su hijo con autismo por miedo a extorsionadores

Una familia de San Juan de Lurigancho vive una situación desesperante luego de que extorsionadores atacaran a balazos el taller de costura que funciona en su vivienda. Los delincuentes exigen el pago de 100 mil soles y han amenazado con atentar contra los integrantes de la familia si no cumplen con sus exigencias.

Las amenazas no solo llegaron a través de llamadas y mensajes, sino también mediante fotografías en las que aparecen los familiares de las víctimas. Según denunciaron los padres, los delincuentes aseguran conocer sus nombres y movimientos, además de advertirles que atacarán a sus hijos uno por uno si no entregan el dinero solicitado.

El temor ha obligado a los padres a permanecer dentro de su vivienda, al punto de no poder salir a recoger los medicamentos que necesita uno de sus hijos, quien tiene trastorno del espectro autista. La madre, entre lágrimas, explicó que la receta está por perder su validez y que el menor permanece actualmente sin su medicación debido a las amenazas.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante esta situación, la familia pidió auxilio urgente a la Policía Nacional y al Ministerio de la Mujer para recibir protección y poder salir de su domicilio sin poner en riesgo sus vidas. Los agraviados esperan que las autoridades intervengan frente a las amenazas y permitan que el menor pueda acceder cuanto antes a los medicamentos que necesita.