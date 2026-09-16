Fenómeno El Niño golpea la economía: pesca, agricultura y textil entre los sectores más afectados

El fenómeno El Niño viene generando impactos en distintos sectores productivos del país. El ministro de Economía, Elmer Cuba, señaló que la pesca, la agricultura y el sector textil ya presentan una situación desfavorable.

Según el ministro, las lluvias, huaicos y otros factores agroclimáticos dificultarían que la economía alcance un crecimiento de 4% este año. Cuba indicó que el actual fenómeno El Niño tendría una magnitud que no se habría registrado en décadas.

CIFRAS

De acuerdo con los datos citados del INEI, la pesca registró una caída de 31% durante el primer semestre, mientras que en junio el descenso llegó al 73%. En el sector agrario se reportó una reducción de 0.8% en junio y el sector textil tuvo una caída de hasta 20%. Por su parte, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que la economía podría crecer alrededor de 3.4%, aunque sin el impacto del fenómeno climático el crecimiento habría podido superar el 4%.

El economista Miguel Alzamora señaló que el impacto anual del fenómeno El Niño sobre el crecimiento económico podría representar alrededor de 9 mil millones de soles. Según sus estimaciones, las pérdidas podrían acumularse durante 2026 y 2027.