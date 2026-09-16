Alias “Black” intervino en negociaciones por secuestro de empresario minero Jenss Lara

El secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla continúa revelando nuevos detalles. Según el expediente fiscal, un sujeto conocido con el alias de “Black” o “Negro Juan” habría cumplido el papel de intermediario entre la familia de la víctima y la organización criminal Los Pulpos durante las negociaciones por el rescate.

La investigación señala que el celular de Jhonsson Smit Cruz Torres contiene conversaciones con un contacto identificado como “Black”. En estos chats se habrían registrado instrucciones relacionadas con la recepción, administración y distribución del dinero exigido por la liberación del empresario. Un testigo reservado también declaró que una persona se acercó a un familiar de Lara el mismo 30 de agosto para iniciar las negociaciones y aseguró comunicarse con “Negro Juan”, quien a su vez tendría contacto con Jhonsson.

De acuerdo con el expediente, durante las conversaciones se manejaron sumas elevadas de dinero y parte del supuesto rescate habría sido distribuido entre familiares cercanos de los involucrados. Además, la Fiscalía investiga si los dólares incautados a Jhonsson en Bolivia formarían parte del dinero entregado como pago por el secuestro. “Black” permanece no habido y es buscado por las autoridades.

CAPTURAN A INVESTIGADO

En paralelo, la Policía Nacional capturó en Yurimaguas a Joyce Renato Bereche Maco, otro de los investigados por el caso y señalado como presunto responsable logístico del secuestro. Según la Fiscalía, habría proporcionado una vivienda y una camioneta para facilitar las operaciones de la organización. Su captura modificó su situación procesal y llevó a que la audiencia correspondiente fuera reprogramada para este jueves.