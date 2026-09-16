Trasladan a ocho menores a médico legista tras denuncia de violencia sexual

Ocho escolares de quinto año de secundaria del Liceo Naval fueron retenidos por las autoridades tras la denuncia de un presunto caso de violencia sexual contra un adolescente de 16 años, estudiante de cuarto de secundaria del mismo colegio. Los hechos habrían ocurrido cuando los alumnos retornaban de un campeonato de futsal a bordo de un vehículo de transporte escolar.

La denuncia fue presentada por los padres del adolescente luego de que llevaran al menor a un establecimiento de salud y se le practicaran diversos exámenes. Posteriormente, la Séptima Fiscalía de Familia y agentes de la comisaría de San Borja acudieron al colegio para intervenir a los ocho estudiantes, quienes fueron trasladados hasta la sede de Medicina Legal, ubicada en la avenida Aramburú, para pasar por las evaluaciones correspondientes.

Durante la cobertura se informó que el traslado de los menores se realizó en un vehículo de servicio turístico y no en una unidad oficial de la Policía Nacional, situación que deberá ser explicada por las autoridades. También se busca esclarecer las circunstancias en las que habría ocurrido la presunta agresión, debido a que, según la información difundida, en el vehículo donde viajaban los escolares también se encontraban dos adultos.

MIMP SE PRONUNCIA

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que brinda asistencia legal y soporte psicológico al adolescente y a su familia a través del programa correspondiente. Además, un equipo multidisciplinario acompañará las diligencias programadas por la Fiscalía para determinar las responsabilidades que correspondan. Las investigaciones continúan mientras las autoridades evalúan la situación de los ocho menores involucrados.