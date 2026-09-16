Sujeto asesina a balazos a mujer en Independencia

Una mujer de 33 años, identificada como Susan Infantes Calixto, fue asesinada a balazos durante la madrugada en una calle del distrito de Independencia. La víctima caminaba junto a un hombre, quien sería su pareja, cuando un sujeto encapuchado se acercó y, sin mediar palabra, sacó un arma de fuego y disparó contra ambos.

Una de las balas impactó directamente en la cabeza de Infantes Calixto, quien cayó al pavimento. Su acompañante la auxilió y la trasladó rápidamente hasta una clínica cercana; sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. El atacante huyó inmediatamente del lugar y, hasta el momento, no ha sido identificado.

Ante la Policía, el acompañante de la víctima declaró inicialmente que el ataque se produjo durante un intento de robo y que la mujer habría opuesto resistencia al asalto. No obstante, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al encapuchado acercándose y disparando directamente contra la pareja, por lo que esta versión es materia de investigación.

INVESTIGACIONES EN CURSO

El crimen ocurrió a solo una cuadra de la vivienda de la víctima, en la zona de El Ermitaño. El caso pasó de la comisaría del sector a la unidad de investigación criminal de Independencia, cuyos agentes analizan las imágenes y demás evidencias. Debido a la forma en que ocurrió el ataque, las autoridades no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas.