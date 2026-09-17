Suspenden clases presenciales en Liceo Naval tras denuncia por presunta agresión sexual

Las clases presenciales en el Liceo Naval fueron suspendidas temporalmente luego de la denuncia por una presunta agresión sexual contra un menor de 16 años. Según informó el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio González, alrededor de 1800 estudiantes continuarán sus actividades de manera virtual hasta el lunes.

La autoridad educativa señaló que ya fueron identificados tres adultos que se encontraban en el bus durante el traslado de los estudiantes: el conductor, el entrenador de fútbol y un auxiliar. Los tres deberán brindar sus declaraciones ante la Fiscalía, que determinará las responsabilidades correspondientes.

Activan protocolo de convivencia escolar

González informó que la institución activó el Protocolo 4 del Ministerio de Educación, que establece medidas de protección para el estudiante afectado, continuidad educativa y coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio Público, la UGEL y los servicios de salud.

Asimismo, indicó que se evaluará la declaración de una profesora que afirmó haber reportado anteriormente una situación similar ante la comisaría. Las clases presenciales se retomarán el martes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.