Policía realiza requisa simultánea en cinco penales declarados en emergencia

La Policía Nacional realizó una requisa simultánea en cinco penales declarados en estado de emergencia, como parte de un operativo conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y las Fuerzas Armadas.

El operativo fue encabezado por el nuevo comandante general de la Policía, Freddy López Mendoza, y contó con la participación de alrededor de 160 efectivos policiales, además de personal del INPE y las Fuerzas Armadas.

INTERVENCIONES REALIZADAS

Las intervenciones se realizaron en los penales Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho; Ancón 1; El Milagro, en Trujillo; Cochaca, en Cerro de Pasco; y Challapalca, en Tacna.

Durante las requisas se revisaron diferentes pabellones en busca de artículos prohibidos, entre ellos celulares, objetos contundentes y otros elementos que no están permitidos dentro de los establecimientos penitenciarios.

Entre los objetos encontrados también figurarían cuadernos con anotaciones que podrían estar relacionados con el cobro de cupos. Sin embargo, las autoridades aún deben precisar el contenido y alcance de estos hallazgos.

El comandante general señaló que los resultados del operativo serían informados al finalizar las intervenciones en los cinco penales.