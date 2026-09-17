Director Regional de Educación de Lima se pronuncia sobre presunta agresión a escolar y anuncia medidas

Una investigación fiscal se encuentra en curso por la presunta agresión sexual contra un menor de edad que participaba en una actividad deportiva junto a otros estudiantes. De acuerdo con la versión de la Dirección Regional de Educación de Lima, el hecho habría ocurrido dentro del bus que trasladaba a los alumnos desde Surco hacia San Borja. Sin embargo, también se maneja otra versión que señala que el incidente podría haberse producido en los servicios higiénicos de la institución educativa donde se desarrolló la competencia deportiva.

El menor habría guardado silencio inicialmente. Según el reporte, sus familiares se percataron posteriormente de que presentaba lesiones y sangrado, por lo que fue llevado a un centro de salud, donde pasó por una intervención quirúrgica.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN SE PRONUNCIA

La Dirección Regional de Educación informó que viene recopilando documentación y evaluando las medidas que correspondan dentro de la institución educativa. Mientras continúe el proceso, los estudiantes involucrados permanecerán con clases virtuales.

Otro punto que deberá ser esclarecido es la presencia de adultos durante el traslado. La Dirección Regional de Educación sostiene que, además del conductor, había otras dos personas a cargo de los estudiantes. En cambio, la Defensoría del Pueblo informó que habría encontrado al conductor y a otro adulto dentro del vehículo.

Estas versiones deberán ser corroboradas durante las investigaciones. La Fiscalía también determinará si los adultos que estuvieron presentes durante el traslado deberán ser incluidos en las diligencias y brindar sus testimonios.

El menor ya pasó por el médico legista y la Cámara Gesell. La Séptima Fiscalía de Prevención del Delito continuará con las diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.