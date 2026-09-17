Separan a directora, docente y entrenador del Liceo Naval mientras investigan presunta agresión a escolar

La Marina de Guerra del Perú dispuso la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del colegio Liceo Naval, mientras las autoridades investigan la presunta agresión contra un menor de edad ocurrida en el marco de una actividad escolar.

A través de un comunicado, la institución rechazó todo acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de los estudiantes y señaló que la Dirección de Bienestar de la Marina tomó esta medida mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

La Marina también informó que, mediante su Departamento de Educación, brindará las facilidades y colaborará con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

MAS DETALLES DEL CASO

De acuerdo con la información difundida, los tres trabajadores separados son adultos que habrían estado presentes durante el traslado de los estudiantes en una unidad móvil, donde presuntamente ocurrió la agresión investigada.

Por su parte, el Ministerio de Defensa expresó su rechazo ante los hechos de violencia reportados en la institución educativa y señaló que se instruyó a la Marina de Guerra para adoptar acciones inmediatas.

Asimismo, informó que se solicitaron investigaciones y acciones administrativas para determinar la existencia de posibles responsabilidades administrativas y disciplinarias, conforme a la normativa vigente.

En cuanto a los estudiantes, el director regional de Educación de Lima Metropolitana informó que los aproximadamente 1,800 alumnos del colegio retomarán las clases presenciales desde el martes. Sin embargo, los diez menores señalados como involucrados en el caso permanecerán en la modalidad virtual mientras continúen las investigaciones.