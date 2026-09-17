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17/09/2026

Ministra de la Mujer indica recibir constantes denuncias sobre abuso sexual

El sector recibe reportes de violencia sexual, psicológica y física a través de sus canales de atención, informó la titular del Ministerio de la Mujer.



La ministra de la Mujer, Mara Seminario, señaló que su sector recibe de manera constante denuncias relacionadas con violencia sexual y otros tipos de violencia a través de sus canales de atención.

Seminario explicó que la Línea 100 y el programa Warmi Ñan reciben reportes de violencia sexual, psicológica y física que involucran a personas de distintas edades. La funcionaria precisó que estos casos son tratados bajo criterios de reserva para proteger a las víctimas.

Ministerio de la Mujer brinda atención a víctimas

En relación con el caso registrado en el Liceo Naval, la ministra informó que su cartera activó sus protocolos desde que tomó conocimiento de la denuncia y brinda acompañamiento psicológico y asesoría legal a la familia del adolescente.

Finalmente, Seminario exhortó a las personas que atraviesen situaciones de violencia a denunciar y aseguró que el Ministerio de la Mujer ofrece orientación y apoyo a través de la Línea 100. También pidió celeridad en las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.


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