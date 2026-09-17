Defensoría supervisa investigación por presunta agresión contra escolar del colegio Liceo Naval

La Defensoría del Pueblo informó que supervisa las actuaciones relacionadas con la presunta agresión contra un escolar del Liceo Naval Almirante Guise y señaló que, de acuerdo con la información recibida, durante el traslado de los estudiantes habrían estado presentes un profesor y un entrenador, además del conductor.

El representante de la Defensoría indicó que, por la cantidad de alumnos, correspondía la presencia de dos profesores. Asimismo, señaló que los hechos investigados habrían ocurrido dentro del bus y que corresponde determinar por qué los adultos presentes no habrían intervenido oportunamente.

La institución también informó que uno de sus equipos se encuentra realizando labores de supervisión, mientras otro verifica que se desarrollen las diligencias correspondientes con los menores involucrados.

DERECHO A REALIZAR DENUNCIAS

Respecto a las versiones sobre posibles problemas de convivencia dentro del colegio, la Defensoría hizo un llamado a que docentes y estudiantes puedan denunciar cualquier situación irregular sin sentirse amedrentados.

El caso también generó cuestionamientos de padres de familia, quienes expresaron su preocupación por la seguridad de los estudiantes. En tanto, una docente declaró que anteriormente habría realizado denuncias sobre situaciones ocurridas dentro del colegio y aseguró haber enfrentado represalias.