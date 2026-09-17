Habla familiar de alumno que denunció agresión sexual de alumnos del Liceo Naval

Un familiar del adolescente de 16 años que denunció una presunta agresión sexual al interior de un bus escolar del colegio Liceo Naval brindó su testimonio a 24 Horas Central y exigió justicia para el menor. Según relató, el escolar habría sido víctima de bullying y agresiones previas dentro de la institución educativa.

Familia cuestiona antecedentes de acoso contra el menor

El familiar sostuvo que el adolescente habría sufrido constantes actos de acoso y agresiones, y afirmó que existirían registros de los golpes que recibió. También señaló que el grupo de estudiantes involucrados tendría antecedentes de problemas de conducta dentro del colegio.

Asimismo, cuestionó la actuación de las autoridades de la institución educativa frente a las denuncias que, según indicó, habrían sido presentadas anteriormente por el menor. La familia también reclama que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió la presunta agresión sexual dentro del bus, donde se encontraban otros estudiantes y tres adultos.

El abogado penalista Julio Rodríguez señaló durante el informe que los adultos presentes en la unidad podrían ser investigados por una eventual responsabilidad penal, dependiendo de lo que determinen las autoridades. El bus, donde presuntamente ocurrieron los hechos, también deberá pasar por las pericias correspondientes.