Habla dueño de camioneta usada en cuádruple asesinato y secuestro en Trujillo

Joyce Bereche Maco, de 26 años, fue trasladado este jueves 17 desde Tarapoto hacia Trujillo para ser puesto a disposición de las autoridades que investigan el secuestro del empresario minero Jenns Lara, ocurrido el pasado 30 de agosto. El detenido es investigado por su presunta vinculación con el caso.

Bereche, quien trabajaba como agente de seguridad, es señalado por la investigación como propietario de la camioneta Hilux blanca registrada en imágenes relacionadas con el secuestro. Además, las autoridades vienen evaluando su relación con el alquiler de una vivienda ubicada en la urbanización Los Rosales, en San Isidro, que habría sido utilizada como lugar de cautiverio del empresario.

Antes de ser trasladado a La Libertad, Bereche dio una declaración espontánea en la que aseguró que la Policía lo intervino debido a una orden en su contra por haber alquilado su camioneta y subarrendado la vivienda. Según su versión, la camioneta fue alquilada a un hombre identificado con el alias de “Juliacho”.

“Juliacho” correspondería a Julio Zavaleta, uno de los primeros detenidos por el caso del secuestro y masacre ocurridos en Trujillo. De acuerdo con la versión de Bereche, este hombre habría alquilado la camioneta Hilux por 4.500 soles. En paralelo, las autoridades investigan el alquiler de la vivienda de San Isidro.

TESIS FISCAL

Según la tesis fiscal, Joyce Bereche sería presuntamente integrante de la organización criminal Los Pulpos y habría cumplido una función logística relacionada con la provisión de medios materiales. Tras su llegada a Trujillo, Bereche fue presentado en la audiencia correspondiente al caso Lara. Sin embargo, su defensa solicitó tiempo para comunicarse con él, debido a que, según su abogado, no había tenido contacto con su patrocinado desde la detención. La audiencia quedó suspendida y deberá retomarse este viernes 18.