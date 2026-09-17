Caso Liceo Naval: especialistas señalan que debería inmovilizarse bus donde habría ocurrido presunta agresión sexual

Diez menores permanecen retenidos en la Comisaría de Familia de Lima mientras se desarrollan las investigaciones por la presunta agresión sexual contra un escolar del colegio Liceo Naval Almirante Guise. Los adolescentes permanecen en la dependencia policial desde aproximadamente las 6 de la mañana.

Durante la jornada, familiares de los menores llegaron hasta la comisaría con alimentos y colchonetas, mientras que abogados también acudieron para asumir su defensa. Sin embargo, los representantes legales de los intervenidos optaron por no brindar declaraciones ante los medios.

SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR

Uno de los elementos que deberá ser evaluado por la Fiscalía de Familia es la unidad de transporte escolar donde presuntamente ocurrieron los hechos. Especialistas consultados señalaron que la unidad debería ser inmovilizada para permitir que personal de Criminalística realice las diligencias correspondientes y determine si existen rastros que contribuyan al esclarecimiento del caso.

Los diez menores permanecerán en la dependencia policial mientras se cumple el plazo correspondiente a la flagrancia, previsto hasta la tarde de este viernes, según la información difundida.

Posteriormente, será el juez de Familia quien determine las medidas que correspondan para los menores involucrados. Entre las posibilidades se encuentra una internación preventiva de hasta 120 días, de acuerdo con lo señalado en el reporte. La investigación continúa para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.