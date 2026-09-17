Jolín Bazán Valderrama es incluido en programa de recompensas por secuestro agravado

Jolin Bazán Valderrama, alias “Jolín”, fue incluido por el Ministerio del Interior en el programa de recompensas de los más buscados, debido a una requisitoria vigente por el presunto delito de secuestro agravado.

Según el informe, el caso se remonta a 2022, cuando el empresario Manuel Rodríguez Cruzado fue secuestrado en Trujillo. Tras cinco meses de búsqueda, su cuerpo fue hallado enterrado en una playa. La Policía señala a “Jolín” como uno de los investigados por este hecho.

Policía solicitó su inclusión en el programa

El general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, indicó que desde el 1 de junio se había solicitado la incorporación de Bazán Valderrama al programa de recompensas. La medida busca fortalecer las acciones para ubicarlo y capturarlo, incluso a nivel internacional.

Asimismo, el informe señala que en 2024 alias “Jolín” envió cartas notariales al entonces jefe del equipo especial contra el crimen organizado de Trujillo, coronel Víctor Revoredo. En uno de estos documentos, reconoció contar con una sentencia condenatoria, pero negó pertenecer a una organización criminal.