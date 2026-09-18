Romy Chang habla sobre traslado de menores al juzgado de Familia

La abogada Romy Chang explicó que seis de los diez adolescentes investigados fueron trasladados al juzgado de Familia, debido a que la Fiscalía habría solicitado evaluar una medida de internamiento preventivo. En esta audiencia, las defensas podrán presentar sus argumentos, mientras que el fiscal sustentará su pedido ante el juez.

¿Qué pasará con los otros cuatro menores?

Respecto a los otros cuatro adolescentes que permanecen en la comisaría, Chang señaló que podrían ser puestos en libertad si la Fiscalía decide no solicitar para ellos el internamiento preventivo. Sin embargo, aclaró que podrían ser citados posteriormente como parte de la investigación y brindar información sobre lo que observaron o escucharon.

La especialista indicó que el juez deberá analizar si existen elementos que vinculen a los menores con los hechos investigados, además de evaluar un posible riesgo de fuga o de obstaculización de las diligencias. Chang precisó que el internamiento preventivo es una medida para afrontar el proceso de investigación y no determina por sí mismo la responsabilidad de los adolescentes.

Posible responsabilidad de los adultos

Sobre los adultos que se encontraban en el bus durante los hechos, Chang explicó que, si la Fiscalía de Familia encuentra elementos que indiquen una posible responsabilidad, el expediente podría ser derivado a la justicia penal. Allí correspondería determinar si existen fundamentos para atribuirles responsabilidad por algún delito, diferenciando esta evaluación de una eventual falta administrativa o de diligencia.