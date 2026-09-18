Caso Liceo Naval: Ministro de Educación propone retomar la medida de expulsión en colegios

Tras el indignante caso de presunta agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise, el ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció una radical propuesta para modificar las normas de convivencia escolar y retomar la medida de expulsión definitiva para los estudiantes involucrados en faltas graves o delitos.

Esta decisión responde al fuerte reclamo de los padres de familia, quienes exigían la expulsión de los alumnos investigados, una sanción que la normativa vigente de los últimos 15 años no permitía aplicar directamente bajo el argumento de proteger el derecho a la educación.

Modificación normativa

Como se recuerda, el Ejecutivo emitió un decreto supremo para reorganizar la institución, retirando la administración del colegio de las manos de la Marina de Guerra del Perú para traspasarla por completo al Minedu.

El Ministerio de Educación emitirá una directiva orientada a "volver al orden" y devolverle la autoridad a los directores y profesores para sancionar con la separación definitiva de las aulas.

Cabe señalar que, el ministro Chang señaló públicamente que en el Liceo Naval existían denuncias previas de acoso y violencia sexual que no fueron tratadas adecuadamente por las autoridades del plantel.