Caso Liceo Naval: Hoy vence retención policial de los diez estudiantes por presunta agresión sexual

El plazo de 48 horas de retención policial de los diez estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años, vence hoy viernes 18 de septiembre.

Las autoridades del sistema de justicia penal juvenil ya han comenzado a definir la situación legal de cada adolescente implicado.

Traslado al Poder Judicial

La tarde de hoy, seis de los diez menores retenidos fueron trasladados bajo custodia de la Policía Nacional al Tercer Juzgado de Familia del Poder Judicial. En esta sede se evaluará de manera individual si se dicta una medida de internamiento preventivo en su contra.

Cabe señalar que, los otros cuatro adolescentes permanecen en la Comisaría de Familia del Cercado de Lima y se encuentran a la espera de que culminen las evaluaciones de la Fiscalía de Familia para determinar su grado de responsabilidad y próximas medidas de restricción.