Extorsionadores exigían S/30 mil en el Cercado y convertían el dinero en criptomonedas

Un agente inmobiliario denunció ante la División Antiextorsiones que era víctima de extorsión y que le exigían el pago de S/30 mil. Antes de acudir a las autoridades, la víctima realizó un primer depósito solicitado por los presuntos delincuentes.

Utilizaban criptomonedas para ocultar el dinero

De acuerdo con la investigación, los intervenidos se identificaban como integrantes de “Los Injertos del Norte”, nombre que habría sido utilizado para generar temor entre sus víctimas. Posteriormente, el dinero obtenido mediante las extorsiones era convertido en criptomonedas.

La División Antiextorsiones ha detectado que el uso de dólares digitales y criptomonedas viene apareciendo con mayor frecuencia en sus investigaciones. Según el reporte, desde julio se habría registrado cerca de un caso por mes relacionado con este tipo de operaciones.

Las investigaciones continúan con apoyo de la cooperación internacional para determinar el recorrido de los fondos y ubicar a los destinatarios finales del dinero. Las autoridades buscan establecer además el nivel de participación de los intervenidos en los hechos investigados.