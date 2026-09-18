Caso Liceo Naval: cuatro adolescentes fueron liberados y otros seis esperan decisión judicial

La Fiscalía solicitó internamiento preventivo para seis adolescentes por 120 días, mientras continúan las investigaciones por la denuncia de presunta violencia sexual contra un alumno del Liceo Naval Almirante Guise.

Cuatro adolescentes quedaron en libertad

Luego de culminar las 48 horas de retención en flagrancia, cuatro de los adolescentes investigados fueron puestos en libertad debido a que la Fiscalía no habría encontrado elementos suficientes para mantenerlos retenidos. Sin embargo, la investigación continúa respecto de ellos.

En tanto, otros seis adolescentes fueron trasladados a la Fiscalía de Familia, donde brindan sus declaraciones mientras se espera que el Poder Judicial determine si procede el pedido de internamiento preventivo solicitado por la Fiscalía por 120 días.

Dictan medidas de protección para el agraviado

El 12.º Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección preventivas a favor del adolescente agraviado. Entre ellas, se estableció que los investigados no utilicen espacios privados ni redes sociales, como WhatsApp o Facebook, para comunicarse con él. También se dispusieron terapias psicológicas obligatorias y patrullaje periódico en el domicilio de la víctima.

De acuerdo con la información difundida durante la edición central de 24 Horas, en el bus donde se trasladaban los adolescentes había 15 personas: 12 alumnos, incluido el agraviado, y tres adultos. Entre ellos se encontraban el conductor, una representante del área de imagen y un docente de educación física reemplazante.