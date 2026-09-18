Minedu evalúa permitir expulsión de alumnos por faltas graves

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que se evaluará una modificación a la normativa que actualmente limita la posibilidad de expulsar a estudiantes que cometan faltas graves dentro de las instituciones educativas.

La medida busca analizar el retorno de las expulsiones en casos considerados especialmente graves. Según se informó, la propuesta será revisada por especialistas, docentes y expertos en la materia antes de determinar su aplicación.

Óscar Becerra respalda posible cambio

Al respecto, el exministro de Educación Óscar Becerra se mostró a favor de la iniciativa y sostuvo que deben existir consecuencias para quienes incumplan las normas de convivencia escolar. Según señaló, no sería suficiente exigir autoridad y respeto de las reglas si las infracciones no generan sanciones.

Becerra también cuestionó que, en determinados casos de agresión o bullying, el estudiante afectado termine cambiándose de colegio mientras el presunto agresor permanece en la institución y continúa con sus actividades académicas. Por ello, consideró necesario fortalecer la autoridad de docentes y directivos, aunque remarcó que la eventual modificación debe ser evaluada por especialistas.