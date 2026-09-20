Masacre en Trujillo: dictan 36 meses de prisión preventiva contra “Jhonsson Pulpo” y Gabriel Mendocilla

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, y Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, investigados por su presunta participación en la organización criminal “Los Pulpos”. La medida, solicitada por el Ministerio Público, se mantendrá hasta el 1 de septiembre de 2029, salvo que otro mandato judicial o una eventual sentencia modifique su situación jurídica.

Durante la audiencia, las defensas de Cruz Torres y Mendocilla se allanaron al requerimiento fiscal, por lo que manifestaron que respetarán la decisión judicial. El magistrado dispuso además la ejecución provisional e inmediata de la medida y ordenó comunicarla a la Policía Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para que ambos sean trasladados al establecimiento penitenciario que determine la autoridad correspondiente.

Según la investigación fiscal, “Jhonsson Pulpo” es señalado como uno de los principales cabecillas de “Los Pulpos”, mientras que Gabriel Mendocilla es sindicado como presunto lugarteniente. Ambos son investigados en el caso relacionado con el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, ocurrido el pasado 30 de agosto en Trujillo, además de otros graves delitos atribuidos a la organización criminal.

La situación es distinta para los demás investigados, quienes se oponen al pedido de prisión preventiva y esperan que el requerimiento fiscal sea rechazado. Entre ellos se encuentran Frank Junior Quesada Cruz, “Ñato”; Julio Zavaleta Quesada, “Juliacho”; César Iván García Rivera, “Bolacho”; Ángel Fabricio Bocanegra Linares, “Folo”; José Miguel Cherrepe Dávila, “Ares”; Roy Bocanegra Aguilar; Roy Stiven Bocanegra Marreros y Joyce Renato Bereche Maco, “Bereche”.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

Los primeros cinco fueron detenidos entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de agosto, tras el secuestro de Lara. Posteriormente fueron intervenidos los hermanos Roy Peter y Roy Stiven Bocanegra por su presunta vinculación con uno de los vehículos investigados. En tanto, Joyce Bereche fue capturado el 16 de septiembre en Yurimaguas y trasladado a Trujillo. La Fiscalía lo relaciona presuntamente con la logística del secuestro, la camioneta utilizada en el caso y el inmueble donde habría permanecido cautivo el empresario.