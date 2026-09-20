Familiares podrán acompañar a pacientes hospitalizados de EsSalud las 24 horas

Los pacientes hospitalizados de EsSalud podrán permanecer acompañados por un familiar durante las 24 horas del día, según una nueva disposición anunciada por la presidenta ejecutiva de la institución, Zulema Tomás. La medida busca fortalecer el acompañamiento y brindar una atención más digna y humanizada a los cerca de 13 millones de asegurados.

La funcionaria explicó que la presencia de un familiar puede contribuir en la alimentación y movilización del paciente, además de evitar que se sienta solo. Según señaló, este acompañamiento también podría favorecer la recuperación y reducir los tiempos de hospitalización. EsSalud cuenta con un plazo de 30 días para organizar la implementación de la medida en sus establecimientos.

Tomás indicó que algunos hospitales ya han comenzado a aplicar esta disposición. Mencionó los casos del Hospital Almenara, donde los padres acompañan a sus hijos en las áreas de pediatría, y del Hospital Sabogal, donde también se inició el acompañamiento familiar. La decisión surgió luego de recibir pedidos de pacientes, entre ellos adultos mayores que solicitaban permanecer al lado de un familiar durante su atención.

REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Por otro lado, la presidenta ejecutiva confirmó que se trabaja en una reorganización administrativa que contempla reducir el 75 % del personal de estas áreas con el objetivo de disminuir la burocracia y agilizar la atención. Según explicó, los recursos que se ahorren serán destinados a medicamentos, insumos y dispositivos médicos, además de atender obligaciones con médicos, enfermeras y otros trabajadores de salud.