¿Quieres estudiar fuera del país? Esto ofrece UCV Global 2026

La Universidad César Vallejo realizó su primera feria internacional UCV Global 2026, un encuentro que buscó acercar a sus estudiantes a oportunidades académicas en el extranjero. La actividad reunió a representantes de embajadas, universidades y organismos internacionales, quienes presentaron alternativas para estudiar, realizar intercambios y conocer nuevas metodologías educativas y culturas.

Durante la jornada, los estudiantes pudieron conocer propuestas de distintos países, incluyendo opciones académicas y culturales gratuitas. Entre las alternativas que despertaron interés estuvo una propuesta de India que contempla apoyo para conocer su cultura y la posibilidad de acceder a una beca completa para realizar estudios, según lo explicado durante la feria.

Representantes diplomáticos de Malasia y Hungría también participaron en el evento e invitaron a la comunidad educativa a conocer las oportunidades presentadas. Estudiantes que ya participaron en experiencias internacionales compartieron sus testimonios y destacaron que viajar les permitió conocer nuevas personas, culturas y métodos de enseñanza que luego pueden aplicar en su formación profesional.

ALIANZAS INTERNACIONALES

La universidad informó que busca ampliar progresivamente estas oportunidades mediante nuevas alianzas internacionales. Entre sus próximos objetivos se encuentra consolidar programas de doble titulación para sus 35 carreras de pregrado, con una meta proyectada para el 2027. De esta manera, UCV Global 2026 busca fortalecer la cooperación internacional y ampliar las opciones de formación para sus estudiantes.