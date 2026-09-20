Villa El Salvador: vecinos atemorizados tras persecución y balacera

Momentos de terror vivieron vecinos del grupo 7, sector 3 de Villa El Salvador, luego de que dos sujetos persiguieran a tres hombres y realizaran múltiples disparos en plena vía pública. El hecho ocurrió el jueves, entre las 10:30 y 11 de la noche, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Los atacantes siguieron a sus víctimas desde un parque hasta una esquina, donde continuaron disparando mientras los tres hombres intentaban escapar.

La balacera generó pánico entre los residentes, ya que a esa hora todavía había personas transitando por los exteriores de sus viviendas. Según los vecinos, algunas personas tuvieron que esconderse y otras se lanzaron al suelo dentro de sus casas para evitar ser alcanzadas por los proyectiles. Una de las balas incluso impactó contra la ventana de una vivienda, ocasionando daños materiales.

Los residentes aseguran que este no sería un hecho aislado y relacionan el incremento de los actos delictivos con el retiro de una tranquera que, según señalaron, fue retirada por la municipalidad hace aproximadamente dos años. Ante la falta de seguridad, los vecinos se han organizado para instalar ocho cámaras, rejas y una sirena comunal que utilizan como sistema de alerta frente a posibles hechos delictivos.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Frente a esta situación, los moradores exigieron a la Municipalidad de Villa El Salvador reforzar el patrullaje y brindar mayor seguridad en el sector. También expresaron su preocupación porque, según denunciaron, han recibido pedidos y amenazas para retirar las rejas que utilizan como protección. Los vecinos esperan que se implemente un patrullaje integrado entre serenazgo y la Policía para evitar que nuevos enfrentamientos pongan en riesgo a las familias de la zona.