Hieren de seis disparos a un hombre: uno de los implicados es menor de edad

Dos sujetos dispararon seis balas que hirieron a un hombre de 29 años, pero minutos después fueron capturados en una persecución policial, uno de los implicados es un menor de 14 años de edad.

Según el registro de las cámaras de seguridad de San Juan de Lurigancho, dos sujetos en una motocicleta fueron captados disparando contra una persona, el copiloto realizó seis disparos y luego escapó con su cómplice.

IDENTIFICAN A LOS DELINCUENTES

La unidad de la policía Los Halcones se sumaron al Plan Cerco al recibir el reporte del ataque e identificó a los sospechosos escapando en una motocicleta. La policía le ordenó el alto, pero según indicaron, uno de ellos disparó contra los agentes policiales.

Otra cámara de seguridad permitió observar cuando los sujetos tuvieron que escapar a pie al verse acorralados, pero no pudieron escapar muy lejos. Según la policía, estos sicarios serían integrantes de la banda criminal "los Injertos de Huáscar" y, al parecer, tenían antecedentes.

Los agentes policiales explicaron que los intervenidos estarían detrás de dos casos de extorsión: uno a una pollería y el segundo al mercado San Hilarión. Además, se pudo detectar por las cámaras que los sujetos que dejaban los mensajes extorsivos tenían ciertas características, una de ellas es este casco que uno de los intervenidos tenía en su poder.