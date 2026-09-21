Ataque a balazos contra dos mujeres en Callao deja a una mascota muerta

Dos mujeres fueron atacadas a balazos por cuatro sujetos que se desplazaban a bordo de dos motocicletas en la urbanización Las Colinas, en el Callao. El hecho ocurrió alrededor de las 4:54 de la madrugada del domingo 20 de septiembre, cuando las víctimas se encontraban en una vereda de la zona.

Durante el ataque, una de las mujeres resultó herida y fue trasladada al Hospital Luis Negreiros para recibir atención médica. La mascota que se encontraba junto a ellas también fue alcanzada por los disparos y murió a consecuencia de las heridas.

Vecinos de la zona señalaron que el ataque podría estar relacionado con un presunto caso de extorsión. Sin embargo, por temor a represalias, evitaron brindar mayores detalles a las autoridades o a los medios de comunicación.

INICIAN INVESTIGACIONES

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y establecer la identidad de los responsables. Los vecinos, además, solicitaron mayor seguridad en la zona, ubicada cerca de una guardería y del parque Miguel Grau, espacios frecuentados por familias y niños.