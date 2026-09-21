Panamericana lleva ayuda y solidaridad a olla común de Jicamarca

Panamericana Televisión llegó hasta Jicamarca para llevar ayuda y solidaridad a una olla común que continúa atendiendo a las familias de la zona. Regina, encargada de la iniciativa, contó que conoce de cerca las dificultades de quienes enfrentan carencias y que por ello busca apoyar a otras personas.

Desde muy temprano, Regina y otras madres se organizan para preparar los alimentos que serán ofrecidos a los vecinos. La olla común mantiene un menú con un costo de cinco soles y, debido a otras actividades que deben realizar durante el día, las encargadas comienzan a cocinar desde la madrugada.

Mientras los alimentos terminan de prepararse, las responsables de la olla común se organizan para tener todo listo a la hora del servicio. Poco a poco, los vecinos empiezan a llegar para recoger sus raciones de comida.

La jornada también refleja la solidaridad entre quienes participan de esta iniciativa. Incluso las mascotas de la zona se acercan en busca de algún alimento, mientras las madres continúan con la preparación y distribución del menú para las familias de Jicamarca.