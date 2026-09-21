Denuncian caso de bullying en colegio de Carabayllo

Padres de familia de la institución educativa José María Arguedas, en Carabayllo, realizaron un plantón para denunciar presuntos casos de bullying dentro del plantel. El reclamo surgió luego de que una estudiante de segundo grado de secundaria fuera presuntamente agredida físicamente por un grupo de alumnas durante el horario de clases. Según los familiares, las imágenes de la agresión también habrían sido difundidas en redes sociales.

Una familiar de la menor señaló que la adolescente permanece en casa desde el día de la agresión debido a las lesiones y al temor de regresar al colegio. Aseguró que la estudiante presenta dolor y que habría sufrido una lesión en la cabeza. Según su versión, las presuntas agresoras continúan asistiendo con normalidad a clases, situación que incrementaría el miedo de la menor.

Los familiares también cuestionaron la respuesta de las autoridades del colegio y señalaron que el hecho ocurrió cuando el profesor de Física y el tutor no se encontraban en el aula. Durante la protesta, otro padre de familia denunció que su hijo habría sufrido hasta tres episodios de violencia, incluyendo agresiones físicas y presunto maltrato psicológico. Por ello, los padres exigieron medidas para garantizar la seguridad de los escolares y evitar nuevos casos.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante estas denuncias, los padres pidieron una intervención efectiva de las autoridades educativas y reclamaron justicia para los estudiantes afectados. Durante la protesta también solicitaron cambios en la dirección del plantel, al considerar insuficiente la respuesta frente a estos hechos. Según el reporte periodístico, personal de la UGEL se encontraba en la institución educativa para recoger información y conocer los acuerdos alcanzados con la dirección del colegio.