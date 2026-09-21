ETBOSA paraliza 42 unidades tras recibir amenazas y cobro de cupos de dos bandas criminales

La empresa de transporte ETBOSA, que cubre la ruta entre Chuquitanta, en San Martín de Porres, y Pro, paralizó sus 42 unidades debido a las amenazas que vienen recibiendo sus trabajadores.

Dos bandas exigen pago de cupos

Según los transportistas, una primera banda, denominada “Los Chimbotanos”, les habría exigido 25 mil soles. A esta se habría sumado otro grupo, identificado como “Los Trujillanos”, que también solicitaría 25 mil soles.

Los conductores denuncian además la presencia de vehículos informales en la zona de Pro, a la altura del centro comercial Unicachi, que les impedirían trabajar. Ante el temor de posibles ataques, decidieron suspender el servicio.

Los trabajadores solicitaron mayor presencia policial durante el recorrido y esperan que las autoridades adopten medidas para garantizar su seguridad. La paralización afecta a conductores, cobradores, propietarios y usuarios de esta ruta.