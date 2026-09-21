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21/09/2026

ETBOSA paraliza 42 unidades tras recibir amenazas y cobro de cupos de dos bandas criminales

La empresa de transporte ETBOSA suspendió sus operaciones tras recibir amenazas y exigencias de dinero por parte de dos presuntas bandas criminales. Cada grupo habría solicitado 25 mil soles.



La empresa de transporte ETBOSA, que cubre la ruta entre Chuquitanta, en San Martín de Porres, y Pro, paralizó sus 42 unidades debido a las amenazas que vienen recibiendo sus trabajadores.

Dos bandas exigen pago de cupos

Según los transportistas, una primera banda, denominada “Los Chimbotanos”, les habría exigido 25 mil soles. A esta se habría sumado otro grupo, identificado como “Los Trujillanos”, que también solicitaría 25 mil soles.

Los conductores denuncian además la presencia de vehículos informales en la zona de Pro, a la altura del centro comercial Unicachi, que les impedirían trabajar. Ante el temor de posibles ataques, decidieron suspender el servicio.

Los trabajadores solicitaron mayor presencia policial durante el recorrido y esperan que las autoridades adopten medidas para garantizar su seguridad. La paralización afecta a conductores, cobradores, propietarios y usuarios de esta ruta.


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