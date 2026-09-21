Mujer resulta herida tras ataque a balazos en San Martín de Porres

Una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada a balazos mientras conversaba con un grupo de amigos en la calle Las Colinas, en San Martín de Porres. El violento hecho fue registrado por cámaras de seguridad, que captaron a cuatro sujetos movilizándose en dos motos lineales y disparando contra la víctima.

La mujer se encontraba de espaldas cuando recibió los impactos de bala y cayó sobre la vereda. Sus acompañantes intentaron ponerse a salvo y luego auxiliarla, mientras los atacantes huyeron del lugar tras efectuar más de cinco disparos. Durante el ataque, un perro que se encontraba cerca también fue alcanzado por los proyectiles y, debido a la gravedad de sus heridas, murió.

El hecho provocó preocupación entre los vecinos, quienes reclamaron mayor presencia policial y de serenazgo ante la inseguridad en la zona. Los residentes aseguraron que sienten temor ante la presencia de motocicletas y denunciaron que los agentes suelen llegar cuando los hechos ya ocurrieron.

VÍCTIMA ESTÁ HOSPITALIZADA

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Luis Negreiros, donde permanece hospitalizada. En tanto, la Policía inició las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables del ataque, así como determinar el móvil de este violento atentado ocurrido en San Martín de Porres.