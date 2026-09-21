INPE definirá penal al que será trasladado cabecilla de Los Pulpos

Tras la decisión judicial que impuso 36 meses de prisión preventiva, el INPE deberá definir el establecimiento penitenciario al que será trasladado Jhonsson Smit Cruz Torres, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Pulpos. La medida estará vigente hasta el 1 de septiembre de 2029.

Podría ser trasladado a un penal de máxima seguridad

Durante la audiencia, Cruz Torres mantuvo una actitud tranquila y permaneció prácticamente inexpresivo al conocer la resolución. Tanto él como Gabriel Mendocilla optaron por no apelar la medida dictada por el Poder Judicial.

El juez ordenó a las autoridades policiales y penitenciarias realizar las diligencias necesarias para concretar el traslado al establecimiento que sea determinado por la Junta de Clasificación. Entre las posibilidades se encuentra un penal de máxima seguridad, como la Base Naval.

La Fiscalía sostuvo durante la audiencia que los investigados no contarían con arraigo familiar, domiciliario ni laboral suficiente y que, en libertad, podrían obstaculizar las investigaciones. Otros investigados en el caso, a diferencia de Cruz Torres y Mendocilla, sí decidieron apelar la prisión preventiva.