Exclusivo: arma robada a policía en 2023 habría sido utilizada para asesinar a la China Polo

Una pistola que habría sido robada a un policía en actividad en 2023 fue utilizada, según la investigación, para asesinar a Susy Aponte Polo, conocida como la “China Polo”. La candidata al Gobierno Regional de Áncash y periodista recibió un disparo en la cabeza durante el ataque ocurrido en Caraz.

El arma sería una pieza clave en la investigación

Las autoridades investigan el recorrido de esta pistola, debido a que estaría vinculada a otros cinco hechos de sangre. Luis Obispo Díaz, ciudadano venezolano de 32 años, es señalado como el presunto autor material del asesinato y fue capturado tras resultar herido durante una persecución.

Otro investigado es Ronald José Toro, detenido en Lima y señalado preliminarmente por el Ministerio Público como presunto financista. La Fiscalía sostiene que habría mantenido comunicación con el supuesto sicario y realizado pagos relacionados con la estadía de personas vinculadas al crimen.

El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Huaylas obtuvo 15 días de detención preliminar para ambos investigados. Las autoridades buscan determinar quién habría ordenado el asesinato y establecer el móvil, mientras continúan las diligencias para esclarecer la participación de cada detenido.