Congreso: hoy se venció plazo para decidir sobre facultades legislativas

Este lunes venció el plazo de 15 días hábiles para que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados adopte una decisión sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, el grupo de trabajo no emitió una postura y su presidenta, Yanina Bendaño, convocó una sesión para este martes con el objetivo de abordar la solicitud gubernamental.

El vencimiento del plazo generó cuestionamientos desde el Congreso. El presidente del Senado, Miguel Torres, señaló que la comisión debía pronunciarse dentro del periodo establecido y cuestionó que hasta el cierre de la jornada no se haya tomado una decisión respecto a la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo.

Desde la Cámara de Diputados también surgieron críticas a la convocatoria. La diputada Norma Yarrow cuestionó la realización de la sesión y consideró que esta respondería a un supuesto “revanchismo” de sectores de la oposición. En tanto, el diputado Arturo Alegría pidió que el pedido de facultades sea sometido directamente a votación para poner fin al entrampamiento en la comisión.

NUEVA REUNIÓN ESTE MARTES

La presidenta de la Comisión de Constitución programó finalmente la sesión para la tarde de este martes, mediante un documento dirigido a los diputados titulares y suplentes que integran el grupo de trabajo. El debate deberá definir la posición de la comisión frente a la solicitud del Ejecutivo, cuyo plazo de evaluación concluyó este lunes sin una decisión.