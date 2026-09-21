Guardia Metropolitana de Lima: 50 agentes se preparan para iniciar labores de vigilancia

La primera promoción de la Guardia Metropolitana de Lima se prepara para iniciar labores de vigilancia, custodia y protección de infraestructura y obras de la ciudad. El contingente está integrado por 50 agentes que vienen recibiendo entrenamiento táctico y operativo para fortalecer su capacidad de respuesta.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó las jornadas de preparación física, normativa y legal de los agentes. Durante el entrenamiento, los efectivos realizaron prácticas de tiro y ejercicios relacionados con el uso y manejo de armas de fuego, además de recibir capacitación sobre los límites y responsabilidades de sus funciones.

Reggiardo señaló que la Guardia Metropolitana funcionará como una fuerza de seguridad privada vinculada a Emape y precisó que sus integrantes portarán armas de fuego. Según indicó, actualmente se encuentra en proceso la adquisición de armamento y el reclutamiento de más personal. Asimismo, estimó que la primera promoción podría estar en las calles en aproximadamente dos meses.

SU ROL FRENTE A LA PNP

El alcalde remarcó que esta fuerza no reemplazará a la Policía Nacional ni asumirá sus funciones, ya que su responsabilidad estará enfocada en la prevención, vigilancia y protección de la infraestructura y activos bajo responsabilidad de Emape. También indicó que los agentes deberán cumplir los protocolos establecidos por Sucamec y que el contingente estará integrado por ciudadanos peruanos de nacimiento, sin antecedentes legales ni penales y con capacitación psicológica.