Demanda de taxis por aplicativo se quintuplicó en Perú entre 2020 y 2025

La demanda de taxis por aplicativo se quintuplicó en el Perú entre 2020 y 2025, reflejando el crecimiento de este servicio como alternativa de movilidad para los usuarios. Actualmente, se solicitan alrededor de 1,3 millones de servicios diariamente en el país.

Lima Metropolitana concentra el 72 % de estas solicitudes, consolidándose como el principal mercado para las plataformas de transporte por aplicativo. El incremento de la demanda también ha generado un mayor número de conductores vinculados a este tipo de servicios.

Ante este crecimiento, especialistas advierten la necesidad de establecer mayores mecanismos de regulación, especialmente en los procesos de afiliación de conductores a las plataformas. La medida permitiría reforzar los controles y brindar mayores garantías tanto para los usuarios como para quienes prestan el servicio.

PERCEPCIÓN DE PASAJEROS

La percepción de los pasajeros también forma parte del debate sobre este sistema de transporte. Encuestas realizadas a usuarios recogen sus principales experiencias y preocupaciones frente al servicio, mientras se plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad y supervisión en un sector que continúa expandiéndose.