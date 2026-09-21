Más de 40 combis paralizadas por extorsión en Lima

Más de 40 unidades de la empresa de transporte Belaúnde Oeste permanecen paralizadas desde el jueves debido a amenazas de extorsión. Los conductores decidieron no salir a trabajar luego de recibir mensajes en los que delincuentes les exigen el pago de S/50 mil para permitirles continuar con sus recorridos. Ante el temor por posibles ataques, las llaves de las unidades permanecen guardadas y los vehículos están estacionados.

Según los transportistas, inicialmente un grupo les habría exigido un pago de S/25 mil y les dio un plazo de 15 días para entregar el dinero. Sin embargo, antes de cumplir con esa exigencia apareció una segunda organización que también comenzó a reclamarles dinero. En uno de los mensajes, los extorsionadores aseguran brindarles “seguridad” a cambio de una inscripción de S/25 mil y una cuota diaria de S/10 por vehículo, además de amenazar con quemar las unidades y disparar contra los choferes.

Los delincuentes también enviaron videos en los que exhiben armas de largo alcance y realizan presuntos seguimientos a las rutas de los vehículos para demostrar que sus amenazas serían reales. De acuerdo con los transportistas, el grupo denominado “Los Chimbotanos” estaría bajo las órdenes del alias “Loco Joe” y operaría en Lima Norte, mientras que “Los Trujillanos” serían responsables de extorsiones y ataques en Lima Sur. Los afectados aseguran que, por temor a represalias, todavía no han presentado una denuncia formal.

TRANSPORTE INFORMAL

Pero las amenazas no serían el único problema. Los conductores también denuncian que vehículos informales obstaculizan sus recorridos y que algunos de sus trabajadores son hostigados cuando se detienen para recoger pasajeros. Frente a esta situación, los representantes de la empresa evalúan tomar otras medidas para proteger la vida de conductores y cobradores, mientras los transportistas exigen mayor presencia policial y operativos contra la informalidad para poder retomar sus actividades.